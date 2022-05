Portogallo, Porto campione per la trentesima volta (Di sabato 7 maggio 2022) Il Porto è campione di Portogallo con una giornata d’anticipo per la trentesima volta nella storia del club. Il successo al “Da Luz” sul Benfica per 1-0 regala ai Dragoes il 30esimo titolo e una festa anticipata. Si tratta del terzo trionfo sotto la guida di Sergio Conceicao: in classifica il Porto è a quota 88 punti e non può più essere raggiunto dallo Sporting Lisbona, secondo con 79 e due gare da giocare. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Ildicon una giornata d’anticipo per lanella storia del club. Il successo al “Da Luz” sul Benfica per 1-0 regala ai Dragoes il 30esimo titolo e una festa anticipata. Si tratta del terzo trionfo sotto la guida di Sergio Conceicao: in classifica ilè a quota 88 punti e non può più essere raggiunto dallo Sporting Lisbona, secondo con 79 e due gare da giocare. SportFace.

