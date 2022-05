Passaro-Garin, ATP Roma 2022: orario, programma, tv, streaming (Di sabato 7 maggio 2022) Scatterà domani, domenica 8 maggio, il tabellone principale di singolare del torneo ATP Masters 1000 Roma 2022 di tennis: la prima giornata di incontri vedrà impegnati anche due tennisti italiani, tra i quali la wild card Francesco Passaro, proveniente dalle prequalificazioni, che affronterà il cileno Cristian Garin. Il match Passaro-Garin sarà il secondo a partire dalle ore 11.00 sul Centrale. La diretta tv del torneo sarà assicurata da Sky Sport Tennis fino alle ore 18.00 (per tre dei quattro match in programma), mentre la diretta streaming sarà assicurata da Sky Go e Now. ORDINE DI GIOCO Roma 8 MAGGIO CentraleDalle 11.00 Filip Krajinovic VS Frances TiafoeA seguire(WC) Francesco Passaro VS Cristian ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) Scatterà domani, domenica 8 maggio, il tabellone principale di singolare del torneo ATP Masters 1000di tennis: la prima giornata di incontri vedrà impegnati anche due tennisti italiani, tra i quali la wild card Francesco, proveniente dalle prequalificazioni, che affronterà il cileno Cristian. Il matchsarà il secondo a partire dalle ore 11.00 sul Centrale. La diretta tv del torneo sarà assicurata da Sky Sport Tennis fino alle ore 18.00 (per tre dei quattro match in), mentre la direttasarà assicurata da Sky Go e Now. ORDINE DI GIOCO8 MAGGIO CentraleDalle 11.00 Filip Krajinovic VS Frances TiafoeA seguire(WC) FrancescoVS Cristian ...

