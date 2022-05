Maltempo, allerta arancione in Sicilia: piogge e venti al Sud (Di sabato 7 maggio 2022) Brutto tempo sulla Sicilia. A causa di un "minimo depressionario" centrato sull'isola, nella giornata di domani sono previste condizioni di tempo perturbato sulle regioni meridionali italiane, con fenomeni a carattere sparso e temporali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d`intesa con le regioni coinvolte ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L`avviso prevede dal primo mattino di domani, domenica 8 maggio, il persistere di precipitazioni sparse, a prevalente ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 7 maggio 2022) Brutto tempo sulla. A causa di un "minimo depressionario" centrato sull'isola, nella giornata di domani sono previste condizioni di tempo perturbato sulle regioni meridionali italiane, con fenomeni a carattere sparso e temporali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d`intesa con le regioni coinvolte ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e diconsultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L`avviso prevede dal primo mattino di domani, domenica 8 maggio, il persistere di precipitazioni sparse, a prevalente ...

himeralive : La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per condizioni meteo avverse, in Sicilia ed anche nei comuni de… - NewSicilia : +++#PREVISIONI #METEO #SICILIA+++ Ancora situazione meteorologica instabile nella nostra Isola #Newsicilia - Soverato : Maltempo: allerta meteo, ancora piogge e venti forti in Calabria - SagriniAndrea : RT @DPCgov: ?? Domenica #8maggio ??? Ancora piogge e venti forti al Sud ???? #allertaARANCIONE sulla Sicilia meridionale ???? #allertaGIALLA in… - meteoeradar : Nelle prossime ore duro MALTEMPO al centro-sud. Allerta meteo in 6 regioni. Possibili nubifragi, frane, smottamenti… -