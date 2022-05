“Lulù non sta bene”, Clarissa preoccupata per sua sorella: “sono in pensiero per lei” (Di sabato 7 maggio 2022) Clarissa Selassiè, durante una chiacchierata online con i fan, ha parlato di Lulù, svelando il suo attuale stato d’animo dopo la rottura con Manuel Bortuzzo che ha lasciato la fidanzata con un comunicato stampa lo scorso 25 aprile. Clarissa interviene: “Lulù non sta bene, sono molto in pensiero” Lulù è felice da un lato, ma... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 7 maggio 2022)Selassiè, durante una chiacchierata online con i fan, ha parlato di, svelando il suo attuale stato d’animo dopo la rottura con Manuel Bortuzzo che ha lasciato la fidanzata con un comunicato stampa lo scorso 25 aprile.interviene: “non stamolto inè felice da un lato, ma... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

solearmy10 : @blogtivvu Sto dalla parte di Lulù ma si sta esagerando, non è morto nessuno - blogtivvu : “Lulù non sta bene”, Clarissa preoccupata per sua sorella: “sono in pensiero per lei” - NicolettaPegor1 : @IPrandelli @LuTheReader Anche per me, e se torna a ragionare va da Lulù a riprenderla se oggi nella intervista non… - NicolettaPegor1 : @MariangelaMira9 @beatrix6665 @giaaalo Anche secondo me, dovevano vedersi nelle proprie case e nei weekend andare i… - Rominar84 : RT @ML_22settembre: Quel filo che vi unisce non si spezzerà mai...io credo in voi?? #fairylu @lulu_selassie -