Lo Stato pagherà il risarcimento per la morte di Vanessa Russo, uccisa con l’ombrello da una rumena (Di sabato 7 maggio 2022) L’ultimo scandalo giustizia ha a che fare con uno dei delitti più efferati e “gratuiti” commessi a Roma negli ultimi anni. Ricordate Vanessa Russo, uccisa da una rumena dopo una lite in metropolitana, infilzata con un ombrello e lasciata agonizzante a terra? Sarà lo Stato, saremo noi, a risarcire i familiari della ventiduenne ragazza romana uccisa agli inizi del 2007 in una stazione della metropolitana della Capitale. L’assassina, la rumena Doina Matei, senza permesso di soggiorno, l’aveva colpita all’occhio da quest’ ultima con la punta di un ombrello che arrivò a sfondargli la calotta cranica. La sentenza fu mite: inizialmente accusata di omicidio volontario, la rumena fu poi condannata per omicidio preterintenzionale aggravato, chiese il giudizio ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 maggio 2022) L’ultimo scandalo giustizia ha a che fare con uno dei delitti più efferati e “gratuiti” commessi a Roma negli ultimi anni. Ricordateda unadopo una lite in metropolitana, infilzata con un ombrello e lasciata agonizzante a terra? Sarà lo, saremo noi, a risarcire i familiari della ventiduenne ragazza romanaagli inizi del 2007 in una stazione della metropolitana della Capitale. L’assassina, laDoina Matei, senza permesso di soggiorno, l’aveva colpita all’occhio da quest’ ultima con la punta di un ombrello che arrivò a sfondargli la calotta cranica. La sentenza fu mite: inizialmente accusata di omicidio volontario, lafu poi condannata per omicidio preterintenzionale aggravato, chiese il giudizio ...

Advertising

Giovann08847544 : @luigidimaio @FilippoGrandi @UN Leggo queste tue comunicazioni infantili e mi fai vergognare che sei lì. Leggo che… - napolista : Gazzetta: il Napoli pagherà il riscatto di #Anguissa, sarà l’operazione più importante degli ultimi due anni De La… - 29e13f1f8adc481 : @OGiannino Lo Stato(noi) italiano, pagherà Briatore, chi ha sbagliato, però, non risarcirà lo Stato. È così che deve funzionare, vero? - attilioc39 : RT @BonomiAllegra: @repubblica Che orrore. Poverini... E nessuno ovviamente pagherà. Siamo nel paese in cui una banca fa un buco di 50 mili… - Cleo_55 : RT @BonomiAllegra: @repubblica Che orrore. Poverini... E nessuno ovviamente pagherà. Siamo nel paese in cui una banca fa un buco di 50 mili… -