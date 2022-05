LIVE – F1, GP Miami 2022: le prove libere 3 (DIRETTA) (Di sabato 7 maggio 2022) La DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Miami 2022 di Formula 1: seguiremo assieme le FP3 sul nuovo circuito americano che fa l’esordio in questa stagione del Mondiale. Ultima occasione, della durata di un’ora, per i team e i piloti di mettere a punto il giusto setup in vista delle qualifiche che si terranno a seguire. Chi otterrà il miglior tempo? Appuntamento alle ore 19 italiane di sabato 7 maggio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Classifica top-5 Perez Verstappen Leclerc Alonso Vettel 20.00 SERGIO PEREZ OTTIENE IL MIGLIOR TEMPO AL TERMINE DELLE libere 3! SECONDO LECLERC, TERZO VERSTAPPEN. APPUNTAMENTO ALLE 22 CON LE QUALIFICHE ATTESISSIME! 19.58 Come rischia Verstappen! Perde il ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Ladelle3 del GP didi Formula 1: seguiremo assieme le FP3 sul nuovo circuito americano che fa l’esordio in questa stagione del Mondiale. Ultima occasione, della durata di un’ora, per i team e i piloti di mettere a punto il giusto setup in vista delle qualifiche che si terranno a seguire. Chi otterrà il miglior tempo? Appuntamento alle ore 19 italiane di sabato 7 maggio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. AGGIORNA LAClassifica top-5 Perez Verstappen Leclerc Alonso Vettel 20.00 SERGIO PEREZ OTTIENE IL MIGLIOR TEMPO AL TERMINE DELLE3! SECONDO LECLERC, TERZO VERSTAPPEN. APPUNTAMENTO ALLE 22 CON LE QUALIFICHE ATTESISSIME! 19.58 Come rischia Verstappen! Perde il ...

