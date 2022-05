Lecce in Serie A: la grande festa al Via del Mare (Di sabato 7 maggio 2022) Il Lecce vola in Serie A grazie alla vittoria per 1-0 contro il Pordenone, decisa dalla rete dello sloveno Majer nell’ultima giornata di campionato. Per i pugliesi si tratta della decima promozione nella massima Serie, conquistata dopo una splendida cavalcata coronata con il primo posto, raggiunto a quota 71 punti. Al Via del Mare, dopo il triplice fischio, i 30mila tifosi hanno dato vita ad una grande festa con colori, gioia e canti per un risultato incredibile, una rivincita dopo la beffa ai playoff nella scorsa stagione. Abbracci liberatori tra i protagonisti in campo, con indosso le maglie celebrative realizzate per la festa su cui campeggia la scritta “onorata la nostra maglia”. Il presidente della Lega B Mauro Balata ha consegnato nelle mani di capitan Lucioni ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Ilvola inA grazie alla vittoria per 1-0 contro il Pordenone, decisa dalla rete dello sloveno Majer nell’ultima giornata di campionato. Per i pugliesi si tratta della decima promozione nella massima, conquistata dopo una splendida cavalcata coronata con il primo posto, raggiunto a quota 71 punti. Al Via del, dopo il triplice fischio, i 30mila tifosi hanno dato vita ad unacon colori, gioia e canti per un risultato incredibile, una rivincita dopo la beffa ai playoff nella scorsa stagione. Abbracci liberatori tra i protagonisti in campo, con indosso le maglie celebrative realizzate per lasu cui campeggia la scritta “onorata la nostra maglia”. Il presidente della Lega B Mauro Balata ha consegnato nelle mani di capitan Lucioni ...

