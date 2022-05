Lazio, Patric: “Aspettavo da tanto questo momento, ci fa piacere vedere lo stadio pieno” (Di sabato 7 maggio 2022) Lazio Patric – Patric, difensore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel, dopo la vittoria contro la Sampdoria. Ecco quanto affermato. “Oggi è stata un’emozione incredibile lo Aspettavo da tanto, nella mia carriera non ho fatto mai gol perché sono un difensore, sono molto contento è un gol pesante. Quella di oggi era una partita fondamentale, prima della partita c’era molto concentrazione. La Samp si giocava la salvezza, la squadra è stata molto lucida e abbiamo fatto una bella partita. Mi sento bene, ho trovato continuità e fiducia e spero di continuare così. Il gol lo dedico ai tifosi che mi sono sempre stati vicino. Loro aspettavano di ripartire, non era facile, abbiamo trovato gli spazi giusti, siamo stati bravi ... Leggi su seriea24 (Di sabato 7 maggio 2022), difensore della, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni diStyle Channel, dopo la vittoria contro la Sampdoria. Ecco quanto affermato. “Oggi è stata un’emozione incredibile loda, nella mia carriera non ho fatto mai gol perché sono un difensore, sono molto contento è un gol pesante. Quella di oggi era una partita fondamentale, prima della partita c’era molto concentrazione. La Samp si giocava la salvezza, la squadra è stata molto lucida e abbiamo fatto una bella partita. Mi sento bene, ho trovato continuità e fiducia e spero di continuare così. Il gol lo dedico ai tifosi che mi sono sempre stati vicino. Loro aspettavano di ripartire, non era facile, abbiamo trovato gli spazi giusti, siamo stati bravi ...

