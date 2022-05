La Cina rinsalda l’asse con Mosca

(Di sabato 7 maggio 2022) Portare lo sviluppo della cooperazione nel settore della tecnologia militare ad un livello superiore e a un campo più ampio. La, per bocca dell’ambasciatore cinese a, Zhang Hanhui, è pronta a impegnarsi con la Russia per rinforzare le relazioni tra i due Paesi. Relazioni che, come ha confermato l’intervista rilsciata alla Tass dal InsideOver.

Advertising

InsideOver

Ma qualche situazione a cui prestare attenzione c'è, soprattutto in Area Euro e, seppur per ...I consumatori continuano a mantenere livelli di spesa elevati e questo è uno dei fattori che...Si rafforza l'asse tra Russia eIntanto, sul fronte delle alleanze, sil'asse russo - cinese. 'Non importa come la situazione cambierà, larafforzerà la cooperazione strategica con ... Si rafforza l'asse Cina-Russia: "Più cooperazione in tecnologia militare"