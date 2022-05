Internazionali d’Italia Roma maschili 2022 | programma | date | orari e copertura tv

(Di sabato 7 maggio 2022) Il, le, glie latv degliBNL, edizionedel prestigioso Masters 1000 con sede a. I primi due favoriti del seeding saranno Novak Djokovic e Alexander Zverev, seguiti da Rafa Nadal e Stefanos Tsitsipas. Occhio di riguardo ovviamente per Carlos Alcaraz, reduce da uno splendido torneo di Madrid e determinato a fare bene anche in Italia. Fra gli azzurri, da attenzionare le prestazioni di Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Jannik Sinner, oltre alle quattro wild card. La competizione si svolgerà tra l’8 e il 15 maggio:televisiva affidata a Sky Sport (canali 201 e 204), con live streaming su Sky Go. SuperTennis (64 del digitale terrestre e 212 ...

SkySport : Tennis, Internazionali d'Italia: il torneo maschile live su Sky ? DALL'8 AL 15 MAGGIO SU SKY SPORT E in streaming… - SerieTvserie : Tennis, Internazionali d’Italia 2022 in diretta: Sky, Mediaset, quando inizia, streaming - TennisItalia : Si ferma Francesco #Forti: sarà #Cressy l'avversario di Giulio #Zeppieri nel secondo turno di quali degli… - TennisItalia : Giulio presente!!! #Zeppieri coglie la prima vittoria azzurra nelle quali degli #Internazionali d'Italia a #Roma. B… - queenbertin : Oggi male agli Internazionali d’Italia! Attendo domani.. #leredità -

Buone e cattive notizie dal primo turno delle qualificazioni agliBNL2022 , in quel di Roma. Sconfitta in mattinata per Gian Marco Ferrari, che lascia il Pietrangeli ugualmente tra gli applausi. Il numero 707 del mondo ha tenuto testa per ...Nessun francese nel tabellone principale degliBNL2022: non accadeva dal 1971 . Sembrano ormai lontani i successi di Noah, Leconte e Forget, ma anche dei più recenti Tsonga e Monfils: la Francia non avrà rappresentanti nel ...