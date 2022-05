Fermavano il bus in posti isolati e abusavano di una ragazza disabile | nei guai 8 autisti

Advertising

La convincevano a restare a bordo fino al capolinea, parcheggiavano gli autobus in luoghi isolati, bloccavano le porte e poi abusavano della ragazza disabile che spesso prendeva i mezzi pubblici di ...