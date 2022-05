Candida vaginale | come combatterla con i rimedi naturali

Advertising

INRAN

Frequenti infezioni vaginali (, vaginite) Lesioni del nervo pudendo Ipercontrattilità vulvo ... in particolare prima dei rapporti sessuali Lubrificanti per ridurre la secchezza...Brucioreintenso, mestruazioni e rapporti sessuali dolorosi potrebbero essere spia di ... Le infezioni causate dal fungoalbicans , traumi vulvo - vaginali dovuti al parto o a rapporti ... Candida: sintomi, cause, come curarla, abbigliamento giusto Acido borico, probiotici, camomilla sono solo alcuni dei rimedi che possono contrastare questo disturbo molto fastidioso ...La candida è un’infezione molto comune non sono negli adulti. Quando si parla di candida pensiamo subito a quella vaginale. In realtà questa sorta di infezione può interessare anche la pelle, le ...