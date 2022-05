Atletica, niente Nairobi per Jacobs: è in osservazione al pronto soccorso per un problema gastrointestinale (Di sabato 7 maggio 2022) niente meeting di Nairobi, per Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100 metri è alle prese con un problema gastrointestinale per cui è finito al pronto soccorso. E’ ancora sotto osservazione e non potrà partecipare alla gara prevista per oggi. A darne notizia, da Nairobi, è il suo coach, Paolo Camossi: “Marcell non potrà presentarsi ai blocchi di partenza oggi perché è ancora sotto osservazione al pronto soccorso del Ruaraka Uhai Neema Hospital, gestito dalla Ong italiana World Friends. Ci teniamo a ringraziare lo staff e i medici, Gianfranco Morino e Washington Njogu, che sono stati molto attenti, cordiali e professionali con Marcell e con tutti noi. Ringraziamo anche il personale ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 maggio 2022)meeting di, per Marcell. Il campione olimpico dei 100 metri è alle prese con unper cui è finito al. E’ ancora sottoe non potrà partecipare alla gara prevista per oggi. A darne notizia, da, è il suo coach, Paolo Camossi: “Marcell non potrà presentarsi ai blocchi di partenza oggi perché è ancora sottoaldel Ruaraka Uhai Neema Hospital, gestito dalla Ong italiana World Friends. Ci teniamo a ringraziare lo staff e i medici, Gianfranco Morino e Washington Njogu, che sono stati molto attenti, cordiali e professionali con Marcell e con tutti noi. Ringraziamo anche il personale ...

