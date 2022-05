A che ora corrono oggi Marcell Jacobs e Filippo Tortu? Orario Nairobi, programma, canale tv, streaming (Di sabato 7 maggio 2022) oggi sabato 7 maggio va in scena il Kip Keino Classic, Meeting di Nairobi valido come tappa del World Continental Tour (livello gold). Dovrebbe essere il grande giorno del debutto stagionale all’aperto di Marcell Jacobs, ma il Campione Olimpico dei 100 metri rischia di non potersi presentare ai blocchi di partenza. Il velocista bresciano, infatti, sta facendo i conti con alcuni problemi intestinali e soltanto nella mattinata odierna deciderà se gareggiare o meno. La speranza è che il Messia dell’atletica italiana possa effettivamente competere nella capitale del Kenya e sfruttare i 1.865 metri di altitudine per sfrecciare sulla sua distanza prediletta, alla prima gara dopo l’apoteosi di Tokyo, per timbrare un crono di enorme rilevanza. Ne sapremo di più nelle prossime ore, mentre sicuramente vedremo all’opera ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022)sabato 7 maggio va in scena il Kip Keino Classic, Meeting divalido come tappa del World Continental Tour (livello gold). Dovrebbe essere il grande giorno del debutto stagionale all’aperto di, ma il Campione Olimpico dei 100 metri rischia di non potersi presentare ai blocchi di partenza. Il velocista bresciano, infatti, sta facendo i conti con alcuni problemi intestinali e soltanto nella mattinata odierna deciderà se gareggiare o meno. La speranza è che il Messia dell’atletica italiana possa effettivamente competere nella capitale del Kenya e sfruttare i 1.865 metri di altitudine per sfrecciare sulla sua distanza prediletta, alla prima gara dopo l’apoteosi di Tokyo, per timbrare un crono di enorme rilevanza. Ne sapremo di più nelle prossime ore, mentre sicuramente vedremo all’opera ...

