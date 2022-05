Von der Leyen: sostituiremo con idrogeno un terzo del gas russo (Di venerdì 6 maggio 2022) La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha indicato oggi, durante un discorso a Barcellona, l'obiettivo di sostituire con l'idrogeno un terzo del gas importato dalla Russia per i bisogno energetici dell'Ue, ovvero 50 miliardi di metri cubi all'anno su un totale di circa 150 miliardi di metri cubi. In questo modo, von der Leyen ha probabilmente anticipato una delle nuove proposte che verranno presentate alla fine del mese con la revisione del piano strategico "REPowerEU", che è stata chiesta dal Consiglio europeo per consentire all'Ue di sbarazzarsi il più presto possibile della dipendenza dal gas russo.L'Ue intende dunque sostituire con l'idrogeno, prodotto negli Stati membri o importato, la stesso quantità di gas russo che la Commissione pensa ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 6 maggio 2022) La presidente della Commissione europea, Ursula von der, ha indicato oggi, durante un discorso a Barcellona, l'obiettivo di sostituire con l'undel gas importato dalla Russia per i bisogno energetici dell'Ue, ovvero 50 miliardi di metri cubi all'anno su un totale di circa 150 miliardi di metri cubi. In questo modo, von derha probabilmente anticipato una delle nuove proposte che verranno presentate alla fine del mese con la revisione del piano strategico "REPowerEU", che è stata chiesta dal Consiglio europeo per consentire all'Ue di sbarazzarsi il più presto possibile della dipendenza dal gas.L'Ue intende dunque sostituire con l', prodotto negli Stati membri o importato, la stesso quantità di gasche la Commissione pensa ...

Advertising

GiovaQuez : Von der Leyen: 'Sono lieta di annunciare altri 200 milioni di euro di aiuti umanitari dell'Ue per l'Ucraina. Con qu… - fattoquotidiano : L'UE VA IN PEZZI Il piano è arrivato nella notte ed è stato presentato in mattinata dalla presidente della Commissi… - MediasetTgcom24 : Von der Leyen: 'Ue dona altri 200 milioni in aiuti a Kiev' #ucraina #russia #mosca #kiev - Efrem444 : RT @Lisa90135765: Von der Leyen chiarisce che l'UE ha stanziato 4,2 miliardi di dollari come 'sostegno economico' all'Ucraina nelle ultime… - ObsoletusH : @HuffPostItalia chi sa se domani diremo evviva, oggi e sempre diremo abbasso Zelensky abbasso von der leyen abbass… -