Uomini e Donne, Ida Platano scarica Mirko e prosegue con Marco (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo l'uscita di scena di Diego Tavani e Aneta, questa volta a Uomini e Donne si è dato spazio a Ida Platano. La dama siciliana sono parecchi anni che non riesce a trovare l'amore o perlomeno qualcuno che la convince al punto da lasciare la trasmissione. Ultimamente, però, qualcosa sembra essere cambiato. Ida e Marco si sono accomodati al centro dello studio, per aggiornare Maria De Filippi e i fan di U&D non solo sull'ultima uscita fatta ma anche sulla loro situazione generale. Ed è stato così che sono trapelate delle cose a dir poco interessanti. Subito dopo, però, ha fatto il suo ingresso Mirko. Uomini e Donne, l'uscita di Marco e Ida Platano Il primo a rompere il ghiaccio è stato Marco, che di mestiere fa ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo l'uscita di scena di Diego Tavani e Aneta, questa volta asi è dato spazio a Ida. La dama siciliana sono parecchi anni che non riesce a trovare l'amore o perlomeno qualcuno che la convince al punto da lasciare la trasmissione. Ultimamente, però, qualcosa sembra essere cambiato. Ida esi sono accomodati al centro dello studio, per aggiornare Maria De Filippi e i fan di U&D non solo sull'ultima uscita fatta ma anche sulla loro situazione generale. Ed è stato così che sono trapelate delle cose a dir poco interessanti. Subito dopo, però, ha fatto il suo ingresso, l'uscita die IdaIl primo a rompere il ghiaccio è stato, che di mestiere fa ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #5maggio in #Ucraina 3,238 civili uccisi (1,162 uomini , 738 donne, 71 bambine 84 bambini, 72 minori e 1,111 adulti… - RaiNews : “Uomini e donne giacciono vicini nella stessa stanza d'ospedale in un groviglio di barelle contro ogni regola del d… - gualtierieurope : #Roma è fiera dei volontari, delle donne e degli uomini della @crocerossa da sempre in prima linea per la tutela de… - francescosino14 : RT @Elspr4ngA: Cioè amio i can't understand how questi u-word possano trovarsi delle donne, cioè ma loro non si vergognano a passare il tem… - Jopep83 : RT @The_SadChild: in un mondo perfetto uomini e donne sarebbe così : -