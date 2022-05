Advertising

LegaSalvini : #UCRAINA, #SALVINI DALL’AMBASCIATORE TURCO A ROMA Il leader della Lega Matteo Salvini ha incontrato oggi l’Ambasci… - GiovaQuez : Salvini: 'Noi queste armi a chi le diamo? C'è anche la mafia ucraina'. In sostanza un esercito in Ucraina non c'è,… - HuffPostItalia : Salvini: 'Inizio ad avere dei dubbi sull'invio di aiuti militari all'Ucraina' - Erica43581765 : DRAGHI NATO USA = GUERRA #NAZISMO #ZELENSKY #UCRAINA #NATO #USA #DRAGHI #FASCISMO #Draghistan #DraghiVattene… - zazoomblog : Ultime Notizie – Ucraina Salvini: “Mai chiesto visto per Russia ma andrei a Mosca per la pace” - #Ultime #Notizie… -

Leggi anche: "Mai chiesto visto per Russia, ma andrei a Mosca per la pace" "Abbiamo scongiurato i rischi del sistema duale e non ci sarà alcun aumento di tasse". In un in colloquio ...... di pace", dice poidopo le parole del ministro della Difesa italiano di ieri in audizione ... dopo migliaia di morti è giunto il momento di costringere Russia ea sedersi a un tavolo", ...Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Radio Capital. Sulla situazione in Ucraina ha poi detto: “Mai chiesto il visto per andare in Russia, ma ho sempre ribadito che se potessi ...(Adnkronos) – “Mai chiesto il visto per la Russia, ma ribadisco che se potessi essere utile per la pace farei qualsiasi cosa. Se il mio andare a Mosca servisse per fermare la guerra ci andrei subito, ...