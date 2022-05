Traffico Roma del 06-05-2022 ore 18:00 (Di venerdì 6 maggio 2022) Luceverde Roma Di nuovo buon pomeriggio e ben trovati in studio Massimo VES che abbiamo ancora incolonnamenti in tangenziale lungo via del Foro Italico dalla Farnesina alla via Salaria in direzione San Giovanni proseguendo su questa carreggiate altri qd da San Lorenzo a viale Castrense incolonnamenti che troviamo anche in direzione opposta verso lo stadio Olimpico tra la Nomentana e la Salaria molto trafficato in questo anche il raccordo anulare e si incontrano code sulla carreggiata interna tra la cassa e la Salaria dalla Nomentana alla rustica e poi rallentamenti dalla Roma Fiumicino all’ Aurelia in carreggiata in cui del 23 la Pontina è l’abbia e sulla Pontina Ci sono code in avvicinamento al cantiere di Castel di Decima sia perché arriva da Roma zia da Pomezia Code in uscita dalla capita anche sulla via Flaminia da Corso di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 6 maggio 2022) LuceverdeDi nuovo buon pomeriggio e ben trovati in studio Massimo VES che abbiamo ancora incolonnamenti in tangenziale lungo via del Foro Italico dalla Farnesina alla via Salaria in direzione San Giovanni proseguendo su questa carreggiate altri qd da San Lorenzo a viale Castrense incolonnamenti che troviamo anche in direzione opposta verso lo stadio Olimpico tra la Nomentana e la Salaria molto trafficato in questo anche il raccordo anulare e si incontrano code sulla carreggiata interna tra la cassa e la Salaria dalla Nomentana alla rustica e poi rallentamenti dallaFiumicino all’ Aurelia in carreggiata in cui del 23 la Pontina è l’abbia e sulla Pontina Ci sono code in avvicinamento al cantiere di Castel di Decima sia perché arriva dazia da Pomezia Code in uscita dalla capita anche sulla via Flaminia da Corso di ...

