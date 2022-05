Tim | Labriola spinge sulla trasformazione aspettando la rete unica

Leggi su formiche

(Di venerdì 6 maggio 2022) Cambiare pelle, un passo alla volta e nell’attesa che l’operazionevada definitivamente in porto. E dunque, trasformare Tim secondo le linee guida disegnate dal nuovo piano, che sarà presentato il 7 luglio, ma anche facendo leva sul miglioramento della qualità del servizio al cliente, su una nuova immagine che parli anche alle generazioni più giovani e su un’attenzione sempre maggiore alla sostenibilità. Sono questi i messaggi che il ceo del gruppo, Pietro, ha voluto rimarcare ai manager del gruppo telefonico in un incontro dopo la presentazione dei risultati del primo trimestre. Proprio i conti al 31 marzo (chiusi con ricavi pari a 3,6 miliardi), che secondomostrano “una rigorosa attenzione ai numeri, necessaria per dare credibilità a quello che facciamo” e per ottenere la fiducia ...