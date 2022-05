The Wilds 2 quante puntate ha? (Di venerdì 6 maggio 2022) Con quante puntate torna The Wilds 2 su Prime Video? Scopri tutti i dettagli sul secondo capitolo della serie per ragazzi targata Amazon Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di venerdì 6 maggio 2022) Contorna The2 su Prime Video? Scopri tutti i dettagli sul secondo capitolo della serie per ragazzi targata Amazon Tvserial.it.

Advertising

bicornosfigato : @catraisabottom Ci ho messo un po’ troppo a capire che stai parlando di the wilds - 20_sansastark : @Priolo9Giuseppe Eh infatti... spero solo di non beccare spoiler di the wilds in giro ?? - xravenives : ma è già uscita la s2 di the wilds??? pensavo uscisse a giugno boh - queenxjude : Ho visto che é uscita la seconda stagione di The wilds io non ho visto nemmeno la prima ma potrebbe essere la volta buona che la inizio - 20_sansastark : Oggi è uscita la nuova stagione di the wilds ma dovrò aspettare fino a domani sera per guardarla perchè stasera c'è… -