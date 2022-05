Stadio della Roma a Pietralata: presentato il progetto in Campidoglio (Di venerdì 6 maggio 2022) Se ne parlava già da tempo, ma ora sembra quasi una certezza: a Pietralata sorgerà il nuovo Stadio della Roma. Il progetto, che sembra già essere stato depositato in Campidoglio, prevedrà una struttura con oltre 66.000 posti. Una notizia, che arriva arriva proprio il giorno dopo la vittoria della Roma nella semifinale di Conference League contro il Leicester, in un momento in cui l’entusiasmo dei tifosi è ancora alle stelle. La Roma avrà un proprio Stadio a Pietralata Dan e Ryan Friedkin – rispettivamente padre e figlio e presidente e vice presidente della società giallorossa – hanno finalmente rotto gli indugi e hanno già depositato in Campidoglio la prima carta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 maggio 2022) Se ne parlava già da tempo, ma ora sembra quasi una certezza: asorgerà il nuovo. Il, che sembra già essere stato depositato in, prevedrà una struttura con oltre 66.000 posti. Una notizia, che arriva arriva proprio il giorno dopo la vittorianella semifinale di Conference League contro il Leicester, in un momento in cui l’entusiasmo dei tifosi è ancora alle stelle. Laavrà un proprioDan e Ryan Friedkin – rispettivamente padre e figlio e presidente e vice presidentesocietà giallorossa – hanno finalmente rotto gli indugi e hanno già depositato inla prima carta ...

