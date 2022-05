Sky Sport F1 - a Miami doppio appuntamento con Formula 1 e W Series in streaming su NOW

(Di venerdì 6 maggio 2022) In arrivo un affascinante weekend statunitense per le quattroruote, che vedono sbarcare in Florida sia la1 che la W, al suo esordio su Sky e insu NOW. Da giovedì 5 e fino a domenica 8 maggio, sarà un altro fine settimana da non perdere su Sky per tutti gli appassionati di motori.F1: GP DI...

SkySport : ?? ABRAHAM DI TESTAAAA ?? L'ATTACCANTE INGLESE PORTA LA ROMA IN FINALE ? IL GOL CHE HA DECISO LA SFIDA CON IL LEICEST… - SkySport : Ranieri a Roma-Leicester, ovazione delle due tifoserie. VIDEO #SkyUECL #UECL #ConferenceLeague #SkySport… - SkySport : REAL MADRID-MANCHESTER CITY 3-1 d.t.s Risultato finale ? ? #Mahrez (73') ? #Rodrygo (90') ? #Rodrygo (90+2') ? rig… - daya_FCBSpotify : RT @SkySport: Roma, l'ultima finale nel 1991: chi c'era e cosa fanno oggi quei giocatori #SkyUECL #UECL #ConferenceLeague #SkySport #RomaFe… - sportli26181512 : Giampaolo, prima di Lazio-Sampdoria: 'Il campionato non è finito, servono punti salvezza': L'allenatore blucerchiat… -

La prossima sfida sarà sabato 7 maggio contro la Lazio all'Olimpico, alle ore 20.45 (In diretta suUno,4K e in streaming su NOW ). Ai canali ufficiali del club ligure, ha parlato ...In Ungheria comincia il Giro d'Italia con la prima tappa da Budapest a Visegrad. Una frazione di 195 chilometri con gli ultimi 5600 metri in salita (punte di pendenza all'8%). Van der Poel ed Ewan i ... Calendario Serie A, le partite e gli orari della 36^ giornata Tappa di 195 km, lievemente ondulata lungo la pianura a nord della capitale fino a costeggiare il confine slovacco segnato dal Danubio. Si toccano alcune località di prestigio come Székesfehérvár ed E ...Con un comunicato pubblicato sul proprio sito web, la Lega Serie B ha reso note le date dei playoff e dei playout per la stagione 2021/22, che decreteranno la terza squadra che verrà promossa in Serie ...