Silvia Toffanin, la tragica situazione: “Si è ammalata improvvisamente” | La confessione straziante (Di venerdì 6 maggio 2022) Una confessione che ci arriva diretta come un pungo nello stomaco quella nel salotto di Silvia Toffanin. Il racconto è drammatico La trasmissione di Silvia Toffanin, non intrattiene solo il pubblico, ma racconta molti retroscena inerenti alla vita privata di diversi personaggi. Non sempre si tratta di episodi gioiosi, talvolta in studio è impossibile trattenere le lacrime. Ed è ciò che è successo di recente, durante un’intervista quando nello studio l’atmosfera si è totalmente rabbuiata. Lo scorso 30 Aprile, Silvia Toffanin ha ospitato nel celebre salotto di Verissimo, una donna molto famosa. La conduttrice ha toccato diversi argomenti durante l’intervista. C’è stato un momento in particolare in cui ha parlato di un periodo davvero drammatico, che ... Leggi su topicnews (Di venerdì 6 maggio 2022) Unache ci arriva diretta come un pungo nello stomaco quella nel salotto di. Il racconto è drammatico La trasmissione di, non intrattiene solo il pubblico, ma racconta molti retroscena inerenti alla vita privata di diversi personaggi. Non sempre si tratta di episodi gioiosi, talvolta in studio è impossibile trattenere le lacrime. Ed è ciò che è successo di recente, durante un’intervista quando nello studio l’atmosfera si è totalmente rabbuiata. Lo scorso 30 Aprile,ha ospitato nel celebre salotto di Verissimo, una donna molto famosa. La conduttrice ha toccato diversi argomenti durante l’intervista. C’è stato un momento in particolare in cui ha parlato di un periodo davvero drammatico, che ...

Advertising

PaulsenSpecter2 : RT @xrachelweisz: il gay panic di silvia toffanin quando ha visto luisa ranieri so true of her - bethswheeler : RT @xrachelweisz: il gay panic di silvia toffanin quando ha visto luisa ranieri so true of her - HELEBING_ : RT @xrachelweisz: il gay panic di silvia toffanin quando ha visto luisa ranieri so true of her - infoitcultura : Pier Silvio Berlusconi e il matrimonio con Silvia Toffanin? Fake news: la relazione va a gonfie vele ma… - infoitcultura : Pier Silvio Berlusconi compie 53 anni e Silvia Toffanin gli fa un regalo incredibile … -