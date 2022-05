Sconcerti: «Guardiola deve sputtanare il suo calcio, togliergli sacralità» (Di venerdì 6 maggio 2022) A Maracanà, Tmw Radio, è intervenuto il noto editorialista del Corriere della Sera Mario Sconcerti. Le sue dichiarazioni. Sugli allenatori e il dibattito scaturito da Real-City. «Viviamo fortemente il presente e non abbiamo una visione storica del calcio, è una continua celebrazione o un continuo processo, non c’è memoria storica. Abbiamo un pregiudizio sugli allenatori: giudichiamo la bravura degli allenatori solo in base alle cose che hanno vinto. Ancelotti è un allenatore eccezionale a priori. Ma pensiamo ad Allegri: ha vinto più scudetti di tutti in Italia, forse in Europa, e la Juve ne aveva già vinti tre, confermarsi era difficile, nonostante ciò oggi come oggi è uno degli allenatori più impopolari d’Italia. Memoria corta» Cosa dovrebbe cambiare Guardiola dopo un’altra eliminazione? «Guardiola è una grande ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 6 maggio 2022) A Maracanà, Tmw Radio, è intervenuto il noto editorialista del Corriere della Sera Mario. Le sue dichiarazioni. Sugli allenatori e il dibattito scaturito da Real-City. «Viviamo fortemente il presente e non abbiamo una visione storica del, è una continua celebrazione o un continuo processo, non c’è memoria storica. Abbiamo un pregiudizio sugli allenatori: giudichiamo la bravura degli allenatori solo in base alle cose che hanno vinto. Ancelotti è un allenatore eccezionale a priori. Ma pensiamo ad Allegri: ha vinto più scudetti di tutti in Italia, forse in Europa, e la Juve ne aveva già vinti tre, confermarsi era difficile, nonostante ciò oggi come oggi è uno degli allenatori più impopolari d’Italia. Memoria corta» Cosa dovrebbe cambiaredopo un’altra eliminazione? «è una grande ...

