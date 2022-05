Roberta Morise torna da protagonista, proposta col botto in RAI: spazio tutto suo (Di venerdì 6 maggio 2022) Il ritorno in Rai della conduttrice Roberta Morise sembrerebbe essere sempre più vicino: in arrivo una nuova occasione molto importante La conduttrice Roberta Morise (Foto ANSA)Roberta Morise nel corso di queste settimane ha scelto di mettersi nuovamente alla prova in un reality. La conduttrice ha infatti preso parte alla corrente edizione dell’Isola dei Famosi anche se poi la sua esperienza si è rivelata essere particolarmente breve. In queste settimane ha però avuto modo di mettersi in mostra e soprattutto sembrerebbe essere riuscita a stuzzicare nuovamente l’interesse della Rai. La nota rete televisiva la conosce bene in quanto in passato è stata al centro di alcuni format. Per questo motivo per lei potrebbe arrivare un nuovo progetto da ... Leggi su specialmag (Di venerdì 6 maggio 2022) Il ritorno in Rai della conduttricesembrerebbe essere sempre più vicino: in arrivo una nuova occasione molto importante La conduttrice(Foto ANSA)nel corso di queste settimane ha scelto di mettersi nuovamente alla prova in un reality. La conduttrice ha infatti preso parte alla corrente edizione dell’Isola dei Famosi anche se poi la sua esperienza si è rivelata essere particolarmente breve. In queste settimane ha però avuto modo di mettersi in mostra e sopratsembrerebbe essere riuscita a stuzzicare nuovamente l’interesse della Rai. La nota rete televisiva la conosce bene in quanto in passato è stata al centro di alcuni format. Per questo motivo per lei potrebbe arrivare un nuovo progetto da ...

