(Di venerdì 6 maggio 2022)migranti, residenti a Rizziconi, in provincia di Reggio, ed occupati nel settore agricolo, sono stati denunciati in stato di libertà daidel Comando provinciale di Reggio ...

Advertising

GdB_it : Reddito: controlli carabinieri in Calabria, quattro denunce - Rosario94429217 : @ilgiornale QUINDI PRIMA REDDITO E MILIONI DI EURO DEI CONTRIBUENTI POI I CONTROLLI, L ITALIA E MORTA. - ilmetropolitan : #Rizziconi (RC): #controlli a 234 percettori del #redditodicittadinanza. Scattano denunce - pvergari : @ilgiornale Sono stati scoperti..quindi i controlli funzionano…poi la ripassatina continua sul reddito da parte di… - reggiotv : A Rizziconi, i carabinieri hanno denunciato 4 nuovi “furbetti” del reddito di cittadinanza, residenti in Italia da… -

Agenzia ANSA

...sono state presentate dai militari alla Procura della Repubblica di Palmi a conclusione di una serie diche hanno riguardato, complessivamente, 244 persone tutte titolari didi ...Il ministro Giorgetti ha auspicato per l'Italia una nuova politica del, aggiornata a un ... Semmai, aumentiamo iQuattro migranti, residenti a Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria, ed occupati nel settore agricolo, sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio ...Il provvedimento di carcerazione era stato emesso nel giugno 2021. Ora dovrà scontare 9 mesi di reclusione per violazione della normativa sugli stupefacenti ...