Piero Pelù e i Manitoba in Coltello | le incomprensioni in famiglia secondo l’indie rock testo

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 6 maggio 2022) Cosa accomunae i? Il, certamente, ma anche l’ermetismo usato per raccontare situazioni apparentemente banali e comuni, ma mai abbastanza leggere da non meritare un recap. Iler fiorentino, frontman dei Litfiba e cantautore di riferimenti negli ultimi 40 anni di storia della musica italiana, si unisce ai pupilli di Manuel Agnelli e sforna insieme a loro una piccola bomba indie degna di essere presa in considerazione.e iCome raccontano isui social,– questo il titolo del brano disponibile da oggi – è nato un anno fa quando il duo fiorentino e il frontman dei Litfiba si sono incontrati in studio. Il risultato è un brano che coniuga i canoni del ...