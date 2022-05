Mirella Gregori scompariva 39 anni fa | il giallo della 15enne sparita un mese prima di Emanuela Orlandi

(Di venerdì 6 maggio 2022) A Roma, in Vaticano, 40 giorniscomparsa di, un’altrasparì nel nulla: si chiamava, e di lei non si hanno più notizie dal 7 maggio 1983. Il suo caso presenta diverse similitudini con quello di, anche se non ha avuto la stessa esposizione mediatica: una traccia di lei, viva o morta, è comunque ciò che la sua famiglia cerca da decenni, purtroppo finora senza alcuna soddisfazione.uscì per incontrare un amico: non tornò più a casa Quando è scomparsaaveva 15: era una ragazza che conduceva una vita normale, paragonabile a quella di qualunque ...

Alessandro Boccolini , ad un ritorno sulla scomparsa die a Slow Food Viterbo e Tuscia . Il Csc di Viterbo parlerà della propria proposta formativa professionale con il Dott.. ...'Torno tra dieci minuti'. Sono passati quattro giorni ". Titolava così un articolo del quotidiano Il Tempo pubblicato l'11 maggio del 1983, quattro giorni dopo la scomparsa di, 15enne del quartiere romano Porta Pia. Uno sconosciuto, tal "Alessandro", spacciandosi per un ex compagno di scuola, aveva suonato al citofono di casaconvincendo la ragazza ... Quei destini incrociati di Mirella ed Emanuela: "Ma non è un altro caso Orlandi" Mirella Gregori scomparve nel nulla in un pomeriggio di maggio del 1983: un mese dopo sarebbe scomparsa anche Emanuela Orlandi: entrambe erano residenti in Vaticano.Dal 28 aprile in libreria il nuovo romanzo di Mauro Valentini: “ Cesare”, edizioni Armando. Per chi si è perduto e non riesce a ritrovarsi ...