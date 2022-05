Meloni egemone. Le difficoltà di Salvini all’ombra di Putin secondo Magatti

Leggi su formiche

(Di venerdì 6 maggio 2022) “Letrasono del tutto evidenti, è inutile negarle”. Il sociologo e politologo Mauroanalizza le tensioni interne al centrodestra da un angolo di prospettiva che in un certo senso mette in discussione le rassicurazioni sulla bontà dei rapporti rilasciate dal leader del Carroccio. In un’intervista a Radio Capital, infatti, il segretario della Lega ha detto a chiare lettere che tra lui e Giorgia “il problema non si pone: governiamo regioni e comuni assieme. E governeremo assieme”. Eppure la sua assenza dalla convention meneghina di FdI non è passata inosservata. Maha fatto capire di aver ascoltato il consiglio di “qualcuno vicino a” che gli avrebbe fatto intendere di non andare a Milano. “Se fossi andato – così il leghista – avrei fatto ...