Masters1000 Madrid 2022, Stefanos Tsitsipas piega in tre set Andrey Rublev e approda in semifinale (Di venerdì 6 maggio 2022) E' il greco Stefanos Tsitsipas il terzo semifinalista del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Mágica, il n.5 del mondo si è imposto per 6-3 2-6 6-4 contro il russo Andrey Rublev (n.8 del ranking) in 2 ore e 1 minuti di partita. Un match dall'andamento altalenante, ma alla fine è stato l'ellenico a scrivere la parola fine, forte del suo gioco d'attacco e soprattutto della propria maggior varietà nei colpi. Tsitsipas, dunque, accede al penultimo atto in attesa di sapere chi sarà tra Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime il prossimo avversario. Tedesco e canadese, lo ricordiamo, giustizieri ieri di Lorenzo Musetti (costretto al ritiro dopo aver perso il primo parziale per 6-3 a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra) e di Jannik ...

Eurosport_IT : SINNER AGLI OTTAVI ???????? Dopo Musetti anche Sinner supera il turno ai Masters1000 di Madrid ???? #ATP | #Masters1000… - Eurosport_IT : MUSETTI AGLI OTTAVI ???????? Netta vittoria di Musetti per 6-4 6-3 contro Korda al 2° turno, agli ottavi sfiderà Zvere… - OA_Sport : #TENNIS #Madrid Tsitsipas è il terzo semifinalista, piegato Rublev in tre set - theshieldofspo1 : Lorenzo #Musetti ha annunciato che salterà le #IBI22 per l'infortunio che lo ha costretto a ritirarsi a #Madrid!… - SN4IFUN : ?? Per il tennis è una sfida nella sfida, di generazioni e di talenti. Al #Masters1000 di Madrid due spagnoli, Rafa… -