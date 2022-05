Man City, un attaccante può restare (Di venerdì 6 maggio 2022) Raheem Sterling può restare al Manchester City, nonostante non sia centrale nei piani di Guardiola: lo riporta la stampa britannica. Leggi su calciomercato (Di venerdì 6 maggio 2022) Raheem Sterling puòal Manchester, nonostante non sia centrale nei piani di Guardiola: lo riporta la stampa britannica.

Advertising

Kiky85 : @nickkwolff Praticamente stiamo diventando gli Spurs/Arsenal d'Italia. Non vedo tutti questi nazionali inglesi in Liverpool e Man City... - ShAZiLi049 : @oluwa_mhayor Man city, Davido, Messi ????? - levitwelve2 : RT @paonepie: Comunque lo stipendio da 30M di Haaland al Man city mi sembra follia… Cristiano Ronaldo per arrivare a quelle cifre ha vinto… - paonepie : Comunque lo stipendio da 30M di Haaland al Man city mi sembra follia… Cristiano Ronaldo per arrivare a quelle cifre… - Baciccio_99 : RT @occhioceruleo: 18/19 ?????????????? Tottenham-Liverpool ?????????????? 20/21 ?????????????? Man. City-Chelsea ?????????????? 21/22 ?????????????? Man. City-Liverpool… -