Lite Sgarbi Mughini, parla Maurizio Costanzo: perché non è stata tagliata (Di venerdì 6 maggio 2022) Da giorni ormai non si fa altro che parlare della Lite tra Vittorio Sgarbi e Gianpiero Mughini avvenuta sul palco del Maurizio Costanzo Show, scena che incredibilmente non è stata tagliata (la trasmissione è registrata) ma mandata in onda integralmente. Maurizio Costanzo su rissa Mughizi-Sgarbi Quella di non censurare la triste scena della querelle tra il noto critico d'arte ed il giornalista è stata spiegata dal padrone di casa del celebre talk show di Canale 5, Maurizio Costanzo, che al programma radiofonico Facciamo finta che ha detto: «C'è un clima nobile da osteria, è la vita». Quindi ha aggiunto: «Se io vado in un'osteria ci sono alcuni che ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 6 maggio 2022) Da giorni ormai non si fa altro chere dellatra Vittorioe Gianpieroavvenuta sul palco delShow, scena che incredibilmente non è(la trasmissione è registrata) ma mandata in onda integralmente.su rissa Mughizi-Quella di non censurare la triste scena della querelle tra il noto critico d'arte ed il giornalista èspiegata dal padrone di casa del celebre talk show di Canale 5,, che al programma radiofonico Facciamo finta che ha detto: «C'è un clima nobile da osteria, è la vita». Quindi ha aggiunto: «Se io vado in un'osteria ci sono alcuni che ...

