L’impatto ambientale dell’accordo con il Mercosur divide l’Europa (Di venerdì 6 maggio 2022) Salvare il pianeta o salvare la faccia? L’Unione europea potrebbe chiudere entro il 2022 l’accordo commerciale con il Mercosur, una vasta area di libero scambio sudamericana, che include Argentina e Brasile. Il patto risale al 2019, però non è stato finalizzato per i timori – non superati – delle sue ricadute sull’ambiente. Bruxelles, infatti, vuole bandire i prodotti legati alla deforestazione dell’Amazzonia, ma sembra disposta ad accontentarsi di un allegato di impegni e rassicurazioni. Non protestano solo ong e attivisti: anche gli imprenditori sono scettici, e gli Stati membri – che dovrebbero ratificarlo – sono divisi. Il nome del blocco significa Mercado Común del Sur, le lingue ufficiali sono lo spagnolo e il portoghese. È nato nel 1991 con il Trattato di Asunción. Ha abolito i dazi tra i Paesi aderenti, istituendo anche una tariffa esterna comune, e dopo il ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 6 maggio 2022) Salvare il pianeta o salvare la faccia? L’Unione europea potrebbe chiudere entro il 2022 l’accordo commerciale con il, una vasta area di libero scambio sudamericana, che include Argentina e Brasile. Il patto risale al 2019, però non è stato finalizzato per i timori – non superati – delle sue ricadute sull’ambiente. Bruxelles, infatti, vuole bandire i prodotti legati alla deforestazione dell’Amazzonia, ma sembra disposta ad accontentarsi di un allegato di impegni e rassicurazioni. Non protestano solo ong e attivisti: anche gli imprenditori sono scettici, e gli Stati membri – che dovrebbero ratificarlo – sono divisi. Il nome del blocco significa Mercado Común del Sur, le lingue ufficiali sono lo spagnolo e il portoghese. È nato nel 1991 con il Trattato di Asunción. Ha abolito i dazi tra i Paesi aderenti, istituendo anche una tariffa esterna comune, e dopo il ...

