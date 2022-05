L'Europa perde il 4% nella settimana della stretta Fed. Spread a 200 (Di venerdì 6 maggio 2022) Non bastano i positivi dati sui nuovi posti di lavoro in Usa. Il timore della stagflazione pesa sulle mosse degli investitori. A Milano in luce Stellantis Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 6 maggio 2022) Non bastano i positivi dati sui nuovi posti di lavoro in Usa. Il timorestagflazione pesa sulle mosse degli investitori. A Milano in luce Stellantis

Advertising

pressitalia : Nel cuore del ghiacciaio del Calderone tracce di vegetali e insetti - Prelevata la prima carota di ghiaccio dal cor… - Kurosh_74 : RT @CNRsocial_: Nel cuore del Calderone tracce di vegetali e insetti Prelevata la prima carota di ghiaccio dal corpo glaciale più meridiona… - Jacknero62 : @AnnaStramigioli @Erminio58810238 invece sbagli di grosso.. se perde.. gli ucraini non esisteranno + .. possono so… - MassimoChiaram7 : RT @CNRsocial_: Nel cuore del Calderone tracce di vegetali e insetti Prelevata la prima carota di ghiaccio dal corpo glaciale più meridiona… - Erik_4000 : @PinoVaccaro77 2 anni fa l'inter in finale di Europa league... eh ma non conta nulla eh non vale niente...poi l'in… -