Lautaro Martinez: «Cerchiamo di vincerle tutte. Ottimo lavoro di squadra» (Di venerdì 6 maggio 2022) Lautaro Martinez ha parlato al termine della sfida vinta: «Il Verona farà una grande partita» Ai microfoni di Dazn ecco le parole di Lautaro Martinez dopo il successo dell’Inter per 4-2 sull’Empoli. LE PAROLE – «Ottimo lavoro di squadra per recuperare, soprattutto nel secondo tempo. Il primo è stato il gol più difficile perché avevo un difensore davanti. Dobbiamo continuare a lavorare bene in settimana, siamo sotto al Milan. Messaggi al Cholito? Non c’è bisogno, penso che il Verona farà una grande partita. Abbiamo perso punti importanti, ma dobbiamo cercare di vincerle tutte. Io voglio ogni giorno di crescere di livello, ho imparato questo sin da piccolo da mio padre. Lo faccio per me e per l’Inter, che è la cosa più importante. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 maggio 2022)ha parlato al termine della sfida vinta: «Il Verona farà una grande partita» Ai microfoni di Dazn ecco le parole didopo il successo dell’Inter per 4-2 sull’Empoli. LE PAROLE – «diper recuperare, soprattutto nel secondo tempo. Il primo è stato il gol più difficile perché avevo un difensore davanti. Dobbiamo continuare a lavorare bene in settimana, siamo sotto al Milan. Messaggi al Cholito? Non c’è bisogno, penso che il Verona farà una grande partita. Abbiamo perso punti importanti, ma dobbiamo cercare di. Io voglio ogni giorno di crescere di livello, ho imparato questo sin da piccolo da mio padre. Lo faccio per me e per l’Inter, che è la cosa più importante. ...

Advertising

gippu1 : In #InterEmpoli Lautaro Martinez segna il suo 8° gol in serie A di venerdì e diventa il capocannoniere all-time in… - GOAL_ID : BRACE LAUTARO MARTINEZ ?? 28' Inter 0-2 Empoli 64' Inter 3-2 Empoli #InterEmpoli #SerieA - fanpage : Episodio da moviola in #InterEmpoli con il gol del 2-2 di Lautaro Martinez viziato da un fallo in avvio di azione d… - ANGVELIN : RT @marblackbluety: IL MIO NUMERO 10 IL MIO ATTACCANTE LAUTARO MARTINEZ DA BAHIA BLANCA - InterClubIndia : RT @marifcinter: Le statistiche di #InterEmpoli: un tiro al bersaglio dopo un avvio indecente. Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu semplice… -