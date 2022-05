I pazienti: "Con nuova terapia beta-talassemia più tempo per noi" (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute) - "Ogni terapia innovativa è importante per il singolo paziente e per il suo benessere. Ad oggi infatti ci sono meno donatori e meno sacche di sangue disponibili. Per questo motivo in alcune regioni del Sud i pazienti devono sottoporsi a trasfusioni anche 3 volte in 25 giorni, una cosa inaccettabile soprattutto dal punto di vista psicologico. Una terapia come il luspatercept permette di risparmiare tempo perché il paziente non deve più recarsi al centro trasfusionale ogni 15-21 giorni, quando va bene, ma ogni 40-45 giorni. Ciò significa migliorare la qualità della vita del paziente che si riappropria del proprio tempo da dedicare a sé stesso, alla famiglia, agli amici e al lavoro". Così Raffaele Vindigni, presidente United Onlus (Federazione nazionale Associazioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute) - "Ogniinnovativa è importante per il singolo paziente e per il suo benessere. Ad oggi infatti ci sono meno donatori e meno sacche di sangue disponibili. Per questo motivo in alcune regioni del Sud idevono sottoporsi a trasfusioni anche 3 volte in 25 giorni, una cosa inaccettabile soprattutto dal punto di vista psicologico. Unacome il luspatercept permette di risparmiareperché il paziente non deve più recarsi al centro trasfusionale ogni 15-21 giorni, quando va bene, ma ogni 40-45 giorni. Ciò significa migliorare la qualità della vita del paziente che si riappropria del proprioda dedicare a sé stesso, alla famiglia, agli amici e al lavoro". Così Raffaele Vindigni, presidente United Onlus (Federazione nazionale Associazioni ...

Advertising

matteosalvinimi : Presenterò urgentemente a mio nome interrogazione su sovraffollamento del pronto soccorso del Cardarelli di Napoli,… - StraNotizie : I pazienti: 'Con nuova terapia beta-talassemia più tempo per noi' - telodogratis : I pazienti: “Con nuova terapia beta-talassemia più tempo per noi” - valerio_doriano : RT @matteosalvinimi: Presenterò urgentemente a mio nome interrogazione su sovraffollamento del pronto soccorso del Cardarelli di Napoli, co… - DioLuca : RT @HoaraBorselli: Ci hanno resi tutti dei poveri “pazienti” che con la scusa del “è per il tuo bene”, ingeriamo, come una pastiglia, ogni… -