Genoa-Juventus 2-1 | Criscito | “La mia rivincita | ora crediamo nella salvezza”

(Di venerdì 6 maggio 2022) “Il calcio fa piangere e fa sorridere. Stasera è andata benissimo, è stata la mia. L’errore della scorsa settimana nessuno lo cancella, c’è ancora una fiamma per crederci. La lottaè molto bella, siamo tante squadre”. Lo ha detto il capitano del, Domenico, dopo la vittoria contro lafirmata da un suo rigore in pieno recupero che riaccende le speranze di: “Abbiamo una partita difficile a Napoli, dobbiamo andare lì con la giusta cattiveria – ha aggiunto il difensore del Grifone ai microfoni di Sky Sport – Stasera c’abbiamo creduto e alla fine abbiamo portato a casa i tre punti”. Il penalty del terzino rossoblù era delicatissimo dopo il suo errore dagli undici metri nel derby: “Ero più tranquillo oggi che la settimana scorsa, quando ...

Advertising

GoalItalia : L'imbarazzo del traduttore di Blessin: 'Cosa serve al Genoa contro la Juventus? I cog***ni' ?? #GenoaJuve - juventusfc : Comincia la conferenza stampa di Mister Allegri alla vigilia di #GenoaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ??… - Gazzetta_it : Gol! Genoa - Juventus 2-1, rete di Criscito D. (GEN) - aspor : Genoa 2-1 Juventus ?? 48' Dybala ?? 87' Gudmundsson ?? 90+6' Criscito (pen.) ?? 15 - Sampdoria: 33 P ?? 16 - Spazia… - angeloinitaly : RT @fcin1908it: Juventus, Allegri: “Mercoledì con l’Inter non possiamo sprecare tutti questi gol. I cambi…” -

Le parole del capitano delal termine della partita vinta in rimonta contro lache alimenta le speranze di salvezza Da rigore a rigore. In una settimana Domenico Criscito si redime con il gol vittoria contro la ...Commenta per primo2 - 1 (primo tempo 0 - 0) Marcatori: 3' st Dybala (J), 42' st Gudmundsson (G) Assist: 3' st Kean (J), 42' st Amiri (G), 51' st Criscito rig. (G).(4 - 2 - 3 - 1): Sirigu; Hefti, ...Domenico Criscito è l'eroe della partita col rigore decisivo del 2-1 contro la Juventus, dopo quello sbagliato nel derby. "Come ho detto prima della gara, il calcio fa piangere e poi sorridere. E' ...GENOVA (ITALPRESS) – Criscito si prende la sua rivincita dal dischetto e riaccende le speranze di salvezza del Genoa. La Juventus non si prepara nel migliore dei modi alla finale di Coppa Italia ...