Genoa-Juve 2-1, rigore di Criscito al fotofinish (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Genoa batte 2-1 la Juventus nel match valido per la 36esima giornata della Serie A. I bianconeri, già certi del quarto posto, restano a 69 punti. Il Genoa sale a quota 28 punti e rimane in corsa per la salvezza. Il match si accende nella ripresa con il lampo di Dybala. Controllo al limite dell'area e destro che buca Sirigu: 0-1 e la Juve può giocare sul velluto. Dybala sfiora il bis centrando il palo, Kean spreca da 3 metri, Vlahovic spara su Sirigu. La Juve spreca e il Genoa, alle corde, reagisce nel finale. La difesa bianconera si addormenta, De Sciglio non chiude e Gudmundsson può battere Szczesny: 1-1 all'87'. La Juve prova a completare il disastro con un folle disimpegno di Rabiot che regala palla al Genoa nell'area ...

