Formia, via Spaventola: la Giunta si "impegna" a riqualificare la zona del mercato (Di venerdì 6 maggio 2022) Formia – La Giunta comunale di Formia ha approvato l'atto di impegno per i lavori di riqualificazione dell'area mercatale di via Olivastro Spaventola ed ha espresso particolare soddisfazione per l'ottenimento di risorse per la ristrutturazione e la valorizzazione delle attività commerciali su aree pubbliche. Un finanziamento di 200mila euro che la Regione Lazio ha stanziato per la sistemazione e la migliore funzionalità dei mercati settimanali, la promozione e il risparmio energetico, la riduzione dell'impatto ambientale e soprattutto per contribuire a trasformarli anche in luoghi di ritrovo e di incontro per le comunità locali. Il Comune di Formia, con delibera del Commissario Straordinario dell'ottobre 2021 e con la partnership dall'Associazione Nazionale Ambulanti, compare tra i 23 progetti ammessi ...

