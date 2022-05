Fiere | Macfrut | dopo 30 anni torna il Cocomero a buccia nera con progetto ' made in Italy'

Leggi su iltempo

(Di venerdì 6 maggio 2022) Rimini, 6 mag. (Labitalia) -oltre 30, risul mercato italiano il. Ma non si tratta di un viaggio nel passato, bensì di una vera e propria evoluzione del gusto, risultato di un lungo lavoro di ricerca durato ben 7. Orgoglio delin‘Dolce Passione', il- presentato aldi Rimini - è pronto a sbarcare nel mercato dalla metà di maggio, e sicuramente a lascare il segno. Prima di tutto, per la specificità del prodotto, l'anguria senza semi, in fascia premium, destinato a fare innamorare il consumatore abituato ad altre varietà di. Poi, per la tipologia del ...