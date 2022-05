Calciomercato Napoli, Liverpool pronto a muoversi per un top della rosa (Di venerdì 6 maggio 2022) Secondo quanto riferito da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, il Liverpool starebbe guardando in Serie A per cercare nuovi rinforzi da aggiungere alla propria rosa stellare. Il nome di cui si parla è quello di Hirving Lozano: si parla di alcuni possibili addii nel reparto avanzato dei Reds, ad esempio Firmino e Salah, e per andare a rimpiazzarli l’ala messicana viene considerata una valida alternativa, a livello tecnico e come mossa per ringiovanire la rosa a disposizione di Klopp. Calciomercato Napoli LozanoLozano viene da una stagione al di sotto delle aspettative d’inizio stagione, con 6 gol e 5 assist in tutte le competizioni. Questo frutto anche di un rapporto non idilliaco con Luciano Spalletti, che spesso gli ha preferito ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 6 maggio 2022) Secondo quanto riferito da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, ilstarebbe guardando in Serie A per cercare nuovi rinforzi da aggiungere alla propriastellare. Il nome di cui si parla è quello di Hirving Lozano: si parla di alcuni possibili addii nel reparto avanzato dei Reds, ad esempio Firmino e Salah, e per andare a rimpiazzarli l’ala messicana viene considerata una valida alternativa, a livello tecnico e come mossa per ringiovanire laa disposizione di Klopp.LozanoLozano viene da una stagione al di sotto delle aspettative d’inizio stagione, con 6 gol e 5 assist in tutte le competizioni. Questo frutto anche di un rapporto non idilliaco con Luciano Spalletti, che spesso gli ha preferito ...

Advertising

infoitsport : Calciomercato Napoli, Liverpool pronto a muoversi per un top della rosa - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Napoli, il #Liverpool monitora Hirving #Lozano per rinforzare l’out di destra ?? Le ultime sul futuro dell’esterno pa… - tuttonapoli : Ounas verso l'addio: il Napoli ha già scelto il sostituto - gennarogear9 : David #Ospina via dal @sscnapoli a giugno, l'agente conferma: «Ci sono già contatti, saremo liberi ed è un vantaggi… - serieAnews_com : Lozano in estate può lasciare il Napoli: il Liverpool lo ha messo nel mirino ?? -