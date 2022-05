Altre 4 condanne per l’Ilva. L’Europa non ci fa più sconti. La Cedu: “Lo stabilimento non tutela la salute degli abitanti di Taranto” (Di venerdì 6 maggio 2022) Gli anni passano ma a quanto pare a Taranto la musica, in termini ambientali, non cambia affatto. L’ex Ilva continua a violare i diritti degli abitanti del capoluogo ionico. Lo ha affermato per la seconda volta la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha emesso ben quattro sentenze di condanna contro lo Stato italiano al termine dello studio di una serie di ricorsi presentati da un nutrito numero di tarantini. Lo stabilimento ex Ilva continua a violare i diritti degli abitanti di Taranto Il verdetto della Cedu, in sostanza, ripercorre quanto già affermato il 24 gennaio 2018 quando l’Italia fu condannata per il primo dei ricorsi alla Cedu e nel quale la Corte aveva chiaramente spiegato che le misure previste dall’autorizzazione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 6 maggio 2022) Gli anni passano ma a quanto pare ala musica, in termini ambientali, non cambia affatto. L’ex Ilva continua a violare i dirittidel capoluogo ionico. Lo ha affermato per la seconda volta la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha emesso ben quattro sentenze di condanna contro lo Stato italiano al termine dello studio di una serie di ricorsi presentati da un nutrito numero di tarantini. Loex Ilva continua a violare i dirittidiIl verdetto della, in sostanza, ripercorre quanto già affermato il 24 gennaio 2018 quando l’Italia fu condannata per il primo dei ricorsi allae nel quale la Corte aveva chiaramente spiegato che le misure previste dall’autorizzazione ...

