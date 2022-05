"A piazzale Loreto c'è ancora posto". Minacce alla consigliera Fdi (Di venerdì 6 maggio 2022) La capogruppo di Fratelli d'Italia a Pavia, Paola Chiesa, ha ritrovato il biglietto minatorio sotto al proprio scranno in aula. La Digos indaga sul responsabile Leggi su ilgiornale (Di venerdì 6 maggio 2022) La capogruppo di Fratelli d'Italia a Pavia, Paola Chiesa, ha ritrovato il biglietto minatorio sotto al proprio scranno in aula. La Digos indaga sul responsabile

riconoscibile : @QLexPipiens Avresti dovuto scrivere 'voglio vederti appeso a testa in giù a piazzale Loreto', vedrai che andavi liscio. - Peppe91176 : Pavia, 'a Piazzale Loreto c'è ancora posto'. L' anonima minaccia inviata al consigliere Chiesa(@FratellidItalia ) - NinoCom5786 : Piazzale Loreto unico metodo per questi ratti. - edoardottt2 : @AlessioAdam_ @repubblica Meno meno, basterebbe mettere un piazzale Loreto in ogni cittadina che ha il pipistrello come citt. Onorario - jjterza73 : @Moonlightshad1 La scorta ai tifosi in Piazzale Loreto di qualche anno fa conferma. -