Ucraina | russi annullano parata 9 maggio a Luhansk e Donetsk

(Adnkronos) – Le autorità russe hanno annullato la parata del 9 maggio nelle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansl. Lo ha reso noto il primo vice capo dell'amministrazione presidenziale russa Sergey Kiriyenko, citato dall'agenzia di stampa Unian, nel corso di una manifestazione a Mariupol. "La parata della Vittoria e la sfilata del Reggimento Immortale nel giorno della vittoria a Donetsk e Luhansk non sono ancora possibili, ma quel momento arriverà presto e la parate della vittoria sfilerà per le strade delle città del Donbass", ha affermato. L'articolo proviene da Italia Sera.

