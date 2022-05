Ucraina, Casa Bianca: “Nyt irresponsabile, non forniamo intelligence per uccidere generali russi” (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Casa Bianca contro il New York Times. “Gli Stati Uniti forniscono intelligence sul campo per aiutare gli ucraini a difendere il loro Paese, non forniamo intelligence con l’intento di uccide generali russi”, ha tuonato la portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson che con una dichiarazione ai media americani ha definito “irresponsabile” l’articolo del New York Times in cui si rivela, citando diversi alti ufficiali Usa, che circa una decina di generali russi sono stati uccisi dagli ucraini grazie alle informazioni di intelligence fornite da Washington e “molti” altri sono stati presi di mira. L'articolo proviene ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) –contro il New York Times. “Gli Stati Uniti fornisconosul campo per aiutare gli ucraini a difendere il loro Paese, noncon l’intento di uccide”, ha tuonato la portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della, Adrienne Watson che con una dichiarazione ai media americani ha definito “” l’articolo del New York Times in cui si rivela, citando diversi alti ufficiali Usa, che circa una decina disono stati uccisi dagli ucraini grazie alle informazioni difornite da Washington e “molti” altri sono stati presi di mira. L'articolo proviene ...

Advertising

fattoquotidiano : NUOVE ARMI ALL'UCRAINA Marco Travaglio 'M5S e Lega sono contro questa escalation, e senza di loro Draghi va a casa'… - mannocchia : Il cadavere di un uomo intrappolato nelle macerie di casa sua a Severodonetsk, Ucraina - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ci sono notizie secondo le quali i russi hanno 'nascosto esplosivi in oggetti come lavatrici e giocattoli… - lifestyleblogit : Ucraina, Casa Bianca: 'Nyt irresponsabile, non forniamo intelligence per uccidere generali russi' - - ciesonlus : I giovani che scappano dall'#Ucraina a MaTeMù trovano un posto in cui ricominciare: imparano l'italiano e frequenta… -