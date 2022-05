Tra Ionesco e Pirandello secondo Emmanuel Demarcy - Mota | ragionando d' assurdo

Advertising

andreapox : RT @TeatroeCritica: Continuiamo con grandi opere internazionali: il doppio lavoro di Emmanuel Demarcy-Mota, direttore del @TheaVilleParis… - TeatroeCritica : Continuiamo con grandi opere internazionali: il doppio lavoro di Emmanuel Demarcy-Mota, direttore del… -

ExibArt

Demarcy - Mota cercaPirandello e, e innesca nel pubblico il primo scollamento dal reale proponendo il francese come momentanea lingua unica di quell'unica esperienza teatrale. Con dei ...Friedman, Borgonovo e Colombo volano gli stracci. Cosa dicono al ministro Ecco, Giuseppe Conte è così: un po' Rinoceronte di, un po' Zelig di Woody Allen, un po' macchietta provinciale ... In Scena #4: otto spettacoli al teatro, tra OtellO e Ionesco Questo l’impegno del regista di talento, direttore del Théâtre de la Ville di Parigi, in partenariato con lo storico Teatro della Pergola di Firenze, dove ha messo in scena, da giovedì a oggi (uniche ...Il teatro cemento dell’Europa e panacea per le crisi sanitarie e per la guerra. Si rafforza il patto di collaborazione fra Firenze e Parigi Nato bilateral ...