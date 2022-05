Spalletti: tante esperienze in Serie A ma per chi tifa? (Di giovedì 5 maggio 2022) Sono diverse le esperienze da allenatore di Luciano Spalletti in Serie A: il Napoli risulta il settimo club della massima Serie italiana che ha allenato. Infatti nel suo almanacco, oltre alle famose esperienze con la panchina di Roma e Inter, si contano anche le gestioni con Empoli, Sampdoria, Venezia e Udinese. Insomma un carriera niente L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Sono diverse leda allenatore di LucianoinA: il Napoli risulta il settimo club della massimaitaliana che ha allenato. Infatti nel suo almanacco, oltre alle famosecon la panchina di Roma e Inter, si contano anche le gestioni con Empoli, Sampdoria, Venezia e Udinese. Insomma un carriera niente L'articolo

Advertising

giannimontieri : RT @napolista: Spero che Spalletti resti, anche perché vorrei riuscire a tradurlo Mertens non ha detto nulla di strano, De Laurentiis inve… - napolista : Spero che Spalletti resti, anche perché vorrei riuscire a tradurlo Mertens non ha detto nulla di strano, De Lauren… - aldebara_n : @lucacerasuolo #Spalletti non ha visto tante cose.. Oggi #EmpoliTorino 1 a 3... Il Napoli era in vantaggio 2 a 0 al… - AlbertoLaudati : @giprr89 @napolista Ma il dispiacere c’è ed è sacrosanto. Adl non mi piace in tante cose. Ma qui stavo difendendo S… - robypec75 : @Andrea842631710 @MarcoBinnu @enzogoku69 @FerraraLiberato @ADeLaurentiis Quindi per battere Spezia e la doppia sfid… -