Salernitana-Venezia | i bambini pregano in classe | il video è virale

(Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – La febbre granata contagia tutto: Salerno è una città ferma in attesa del fischio d’inizio diin programma alle ore 18. I granata affideranno ancora una volta al campo le speranze di salvezza in un confronto diretto delicatissimo. Scaramanzia e preghiere, tra sacro e profano, si intrecciano in questo percorso che ha fatto diventareun, girato in una scuola, dove su indicazione probabilmente di un docente, un gruppo di ragazzi prega per le sorti dei granata ed affida a Djuric le ambizioni di goal. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Salernitana-Venezia in programma alle 18 allo stadio Arechi può cambiare definitivamente il destino dei granata che, con un successo, scavalcherebbero il Cagliari, atteso domenica a Salerno per un altro scontro diretto.