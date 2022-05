Pubblico ufficiale con mazzetta (Di giovedì 5 maggio 2022) Pignoramenti, sfratti e altre esecuzioni giudiziarie... Da Catanzaro ad Alessandria, le inchieste tracciano una mappa dei funzionari che esigono vari «contributi» per svolgere le normali pratiche. E la criminalità comune ringrazia. Le «linee guida» elaborate dal Consiglio superiore della magistratura nel 2017, che nelle intenzioni avrebbero dovuto trasformare in «buone prassi organizzative» le esecuzioni immobiliari - ovvero le procedure che consentono ai creditori di recuperare le somme di denaro che spettano loro - sono diventate presto carta straccia. Così, aste giudiziarie, sfratti e pignoramenti si sono trasformati in una giungla. Nelle Procure italiane si sono moltiplicate quindi le inchieste per corruzione in cui sono incappati cancellieri e ufficiali giudiziari che, spesso, in cambio della classica mazzetta si sarebbero ingegnati per velocizzare le pratiche. ... Leggi su panorama (Di giovedì 5 maggio 2022) Pignoramenti, sfratti e altre esecuzioni giudiziarie... Da Catanzaro ad Alessandria, le inchieste tracciano una mappa dei funzionari che esigono vari «contributi» per svolgere le normali pratiche. E la criminalità comune ringrazia. Le «linee guida» elaborate dal Consiglio superiore della magistratura nel 2017, che nelle intenzioni avrebbero dovuto trasformare in «buone prassi organizzative» le esecuzioni immobiliari - ovvero le procedure che consentono ai creditori di recuperare le somme di denaro che spettano loro - sono diventate presto carta straccia. Così, aste giudiziarie, sfratti e pignoramenti si sono trasformati in una giungla. Nelle Procure italiane si sono moltiplicate quindi le inchieste per corruzione in cui sono incappati cancellieri e ufficiali giudiziari che, spesso, in cambio della classicasi sarebbero ingegnati per velocizzare le pratiche. ...

