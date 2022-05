«Paulo, non all’Inter». Ecco la sorprendente reazione di Dybala – VIDEO (Di giovedì 5 maggio 2022) «Paulo, non all’Inter». Ecco la sorprendente reazione di Dybala. Il 10 della Juve di fronte alle richieste dei tifosi Dybala-Inter: al momento non è altro che una splendida suggestione. Le voci su una trattativa pronta a chiudersi continuano però a rimbombare con forza. Ah, così? ??#Dybala #Inter pic.twitter.com/2V4jY8ljD8— SandroS (@SandroS1915) May 5, 2022 All’uscita dalla Continassa dopo l’allenamento odierno, con lo sguardo posato sulla sfida con il Genoa, il numero dieci bianconero si è fermato come da prassi per salutare i tifosi. Alle generiche richieste “Paulo, non all’Inter” e “Non andare all’Inter”, Dybala fatica a trattenere il sorriso. Una semplice ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022) «, non».ladi. Il 10 della Juve di fronte alle richieste dei tifosi-Inter: al momento non è altro che una splendida suggestione. Le voci su una trattativa pronta a chiudersi continuano però a rimbombare con forza. Ah, così? ??##Inter pic.twitter.com/2V4jY8ljD8— SandroS (@SandroS1915) May 5, 2022 All’uscita dalla Continassa dopo l’allenamento odierno, con lo sguardo posato sulla sfida con il Genoa, il numero dieci bianconero si è fermato come da prassi per salutare i tifosi. Alle generiche richieste “, non” e “Non andare”,fatica a trattenere il sorriso. Una semplice ...

sportmediaset : Juve tifosa implora Dybala: 'Paulo, non andare all'Inter'. E lui sorride #juve #dybala #inter… - capuanogio : #Agnelli: 'Le risorse sono limitate e si deve scegliere come investirle. In questa visione abbiamo #Vlahovic,… - Gianluca719 : E pensare che conosco benissimo Ilaria e sono stato anche ospite a casa sua...Famiglia (juventina) splendida - dreamingxx_ : A me nn frega nulla se dybala viene all inter o no, però godo vedendo i giuventini commentare sotto i suoi post su… - debor4hdepetris : RT @bella2110_: Dusan non supera la foto con Paulo perché dovrei superarla io? -